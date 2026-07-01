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Twee auto's zwaar beschadigd na botsing in Oisterwijk

Vandaag om 15:23 • Aangepast vandaag om 16:10
Twee auto's botsten woensdagmiddag op elkaar in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink)
Twee auto's botsten woensdagmiddag op elkaar in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink)

Twee auto's botsten woensdagmiddag op elkaar in Oisterwijk. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Bedrijfsweg en de Kerkhovensestraat. Politie en ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto's raakten zwaar beschadigd. BHV'ers van een bedrijf in de buurt schoten te hulp voordat de ambulance arriveerde. Een van de bestuursters is door ambulancepersoneel behandeld.

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