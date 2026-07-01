Medewerkers van ASML en DAF staken vrijdag om kabinetsplannen

Werknemers van grote industriële bedrijven gaan vrijdag in Eindhoven staken als het kabinet de plannen rond sociale zekerheid niet terugdraait, zegt FNV. Volgens de vakbond gaat het om medewerkers van chipmachinefabrikant ASML, DAF, Bosch in Tilburg en Nedri Spanstaal.

De actie was oorspronkelijk gepland voor afgelopen week, maar werd vanwege de hitte en code rood afgeblazen. Volgens de vakbond voeren ook werknemers van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie.

Tegen plannen van kabinet

Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) haalde eind mei de kabinetsplannen in de bestaande vorm van tafel, maar de bonden willen dat ze helemaal worden geschrapt.

"In de afgelopen periode zijn bij verschillende bedrijven grote reorganisaties geweest en hebben mensen ongewild een beroep op het sociale vangnet moeten doen. De sociale zekerheid afbreken heeft grote gevolgen hele gezinnen dreigen in armoede te komen", zegt Ron van Baden, regioleider FNV Zuidoost Nederland.

"We komen zo veel mensen tegen die echt aan de slag willen maar dit gewoon niet meer kunnen en/of geen kans krijgen. Ga uit van persoonlijke benadering en vanuit de gedachte dat mensen willen werken. Het is grote onzin dat als je mensen kort op een uitkering ze vanzelf weer aan het werk gaan."