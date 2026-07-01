Nieuw coalitieakkoord Tilburg voor 2026–2030 gepresenteerd

Het nieuwe coalitieakkoord Aandacht. Ambitie. Actie. is woensdag gepresenteerd in Tilburg. Het akkoord vormt de basis voor de koers van de gemeente, inclusief Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel, de komende vier jaar. Ook zijn de beoogd wethouders en de verdeling van hun taken bekendgemaakt.

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Het akkoord bouwt voort op de vernieuwingen die Tilburg de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Denk aan de ontwikkelingen in de Spoorzone, Piushaven en nieuwe faciliteiten voor cultuur, sport en onderwijs. Daarnaast zijn stadsregionale parken zoals Stadsbos013, Moerenburg-Koningshoeven en Pauwels volop in ontwikkeling.

De coalitie benadrukt dat Tilburg een gemeente is met sterke gemeenschappen, betrokken inwoners en innovatieve ondernemers. Het akkoord legt de basis voor een groeiende en toekomstbestendige gemeente. Het gemeentebestuur wil investeren in groene buurten, betaalbare woningen en ondersteuning dichtbij in de wijk.

Drie pijlers

Het akkoord is opgebouwd rond drie pijlers: Aandacht, Ambitie en Actie. Bij Aandacht richt de gemeente zich op inclusie, veiligheid en het welzijn van inwoners. Ambitie betekent dat Tilburg wil uitgroeien tot een van de meest aantrekkelijke gemeenten om te wonen en werken, met plannen voor 35.000 nieuwe woningen tot 2050. Actie draait om een eenvoudigere organisatie, duidelijke communicatie en vereenvoudiging van regels.

Samen met inwoners, organisaties en ondernemers wil de coalitie werken aan praktische oplossingen voor een leefbare gemeente. Het bestuur kiest voor een aanpak die zowel durft te vernieuwen als daadkrachtig is.

Installatie wethouders

Op maandag 6 juli bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de kandidaat-wethouders geïnstalleerd. De wethouders zijn Evelien Kostermans en Yusuf Çelik (PRO), Maarten van Asten en Niels van Stappershoef (VVD), Bas van der Pol en Hülya Kat (D66) en Anne Veldhoven (CDA).

Het akkoord is te lezen en te downloaden via de website van de gemeente Tilburg.