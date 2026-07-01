Vergadering BASDA op 6 juli in Werkendam

De Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA) vergadert maandagavond 6 juli in Werkendam. Op de agenda staan onder meer de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo en een rapport over de dienstverlening in Altena.

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De vergadering vindt plaats om half acht ’s avonds in Dorpshuis Vlechtwerk in Werkendam. De BASDA bespreekt verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het sociaal domein in de gemeente Altena.

Een van de agendapunten is de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook worden de resultaten van een Cliënt Tevredenheid Onderzoek en een rapport van de Rekenkamer over de dienstverlening van Altena behandeld.

Bespreking bijzondere doelgroepen

Daarnaast wordt de stand van zaken rondom de opvang van bijzondere doelgroepen besproken. Verder komen het bestuursakkoord, de portefeuilleverdeling en een terugkoppeling vanuit werkgroepen aan bod.

De vergadering is openbaar en inwoners zijn welkom om als toehoorder aanwezig te zijn. Aanmelden kan via de gemeente Altena.