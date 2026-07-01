Fietspad Merwedebrug oostzijde twee weken 's nachts dicht

Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug bij Gorinchem is vanaf maandag 6 juli twee weken lang ’s avonds en ’s nachts afgesloten. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan het asfalt. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad.

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Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli is het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug dagelijks dicht van zeven uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends. Overdag en in de weekenden blijft het pad gewoon open.

Fietsers die gebruik willen maken van de brug kunnen tijdelijk over het westelijke fietspad rijden. Gele borden langs de route geven de omleiding aan. De afsluiting geldt voor de zijde van Gorinchem en Sleeuwijk.

Werkzaamheden aan asfalt

Het asfalt van het oostelijke fietspad wordt verwijderd, maar niet opnieuw aangebracht. Deze ingreep is nodig om de levensduur van de brug te verlengen. Het fietspad is na de werkzaamheden weer toegankelijk.

Dit is niet de laatste keer dat er gewerkt wordt aan de Merwedebrug. In september en oktober staan nieuwe werkzaamheden gepland, onder andere aan het beweegbare brugdeel en in de kelder van de brug.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen kunnen mensen bellen met de Landelijke Informatielijn op 0800-8002.