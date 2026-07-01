Coalitieakkoord ‘Realistisch rechtsaf’ gepresenteerd in Steenbergen

De nieuwe coalitie van Volkspartij, PVV en VVD in Steenbergen heeft het akkoord 'Realistisch rechtsaf' gepresenteerd. Het document zet de koers uit voor de periode 2026–2030 en richt zich op veiligheid, leefbaarheid en woningbouw.

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Het akkoord legt de nadruk op realistische keuzes en een sterke uitvoering. De coalitie wil een veilige, toekomstbestendige gemeente waarin inwoners duidelijke keuzes en bereikbare voorzieningen krijgen. Ook wordt aandacht besteed aan de eigen identiteit van alle kernen binnen Steenbergen.

Belangrijke onderwerpen in het akkoord zijn woningbouw, veiligheid, leefbaarheid, economische ontwikkeling, bereikbaarheid, dienstverlening en financieel verantwoord bestuur. Voor de woningbouw wordt ingezet op versnelling, met speciale aandacht voor starters, gezinnen, senioren en doorstromers.

Nieuwe wethouders

De vier beoogde wethouders voor de komende bestuursperiode zijn Ed Hobo en Jeroen Havermans van de Volkspartij, Harry van den Berg van de PVV en Nicky Broos van de VVD. Zij nemen op donderdag 2 juli hun functie officieel op tijdens een raadsvergadering.

Met het coalitieakkoord wil de nieuwe bestuurlijke samenwerking in Steenbergen beloftes waarmaken en de gemeente verder ontwikkelen. Het akkoord is online beschikbaar voor wie meer wil lezen.