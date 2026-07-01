Coalitieakkoord Vught: 'Bouwen aan Morgen' gepresenteerd

Gemeentebelangen, VVD en SamenLokaal hebben het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Morgen’ gepresenteerd. Het akkoord richt zich op een toekomstgerichte ontwikkeling van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Het document wordt vrijdag officieel besproken tijdens een openbare bijeenkomst in het raadhuis.

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Er is overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026–2030. Onder de titel ‘Bouwen aan Morgen’ zetten Gemeentebelangen, VVD en SamenLokaal in op een sterke en zelfstandige gemeente met aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en een gezonde financiële huishouding.

Toekomstplannen

De coalitie wil de komende jaren voldoende woningen, goede voorzieningen en een sterke lokale economie realiseren. Ook bereikbaarheid, veiligheid en samenwerking staan hoog op de agenda. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.

Het akkoord wordt vrijdag 3 juli om elf uur ’s ochtends gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst in het raadhuis van Vught. Maandag 6 juli om acht uur ’s avonds volgt een raadsvergadering waar het akkoord wordt besproken en de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd.

Kandidaat-wethouders

De fracties hebben vier kandidaat-wethouders voorgedragen. Jos den Otter en Marion Biezen vertegenwoordigen Gemeentebelangen, Mark du Maine is voorgedragen door de VVD en Martien Vromans door SamenLokaal. Daarnaast is Rob Janssen een van de kandidaten.

Met de presentatie van het akkoord en de installatie van de wethouders geeft de coalitie het startsein voor de uitvoering van haar plannen voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.