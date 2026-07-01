Bladel bespreekt financiële plannen en woningbouw

De gemeenteraad van Bladel vergadert dinsdag 7 juli over toekomstplannen. Op de agenda staan de financiële koers vanaf 2027 en woningbouwprojecten. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis en is openbaar.

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De gemeenteraad bespreekt tijdens de vergadering de perspectiefnota 2026, waarin de huidige financiële situatie en de plannen voor de komende jaren worden behandeld. Een belangrijk onderwerp is de inzet van 10 procent van de vrije ruimte binnen de algemene reserve. Ook wordt gesproken over aanvullende kosten voor het project BRUIS en het invullen van nog onbekende kostenposten voor 2027.

Naast de financiële koers staan ook woningbouwprojecten op de agenda. Zo wordt er gesproken over plannen voor een gezondheidscentrum en 39 appartementen op de locatie Den Herd. Voor de locatie van de Petrusschool wordt de bouw van 22 woningen overwogen. Bij Den Herd is de zijgevel van de appartementen een aandachtspunt vanwege privacy van omwonenden.

Planning en inspraak

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is openbaar en kan zowel fysiek als online worden gevolgd. Voor inwoners die willen inspreken op geagendeerde onderwerpen is het mogelijk om vooraf een verzoek in te dienen bij de griffier.

De volledige agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar via www.bladel.nl/raad. Hier kun je de vergadering ook live volgen of later terugkijken.