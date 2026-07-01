PSV ontvangt recordbedrag voor Ismael Saibari, die vertrekt naar Duitsland

Eindelijk is het zeker: Ismael Saibari maakt de overstap van PSV naar Bayern München. De Marokkaans international is momenteel nog actief op het WK, maar zal daarna niet meer terugkeren in Eindhoven. PSV meldt dat het een recordbedrag ontvangt voor de transfer.

De transfer hing al even in de lucht, maar er zou bewust zijn gewacht tot 1 juli, zodat de transfer in het nieuwe boekjaar kan worden meegenomen. PSV meldt dat het om een recordbedrag gaat. Dat betekent dat Bayern München minimaal vijftig miljoen euro overmaakt naar Eindhoven. Tot nu toe behoorde die titel toe aan Hirving Lozano, die in 2019 voor vijftig miljoen euro de overstap maakte naar Napoli. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een bedrag van 55 miljoen euro. Ismael Saibari speelde in totaal 142 wedstrijden voor PSV, waarin hij 42 keer scoorde en 29 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte hij negentien doelpunten voor de Eindhovenaren.

Die goede vorm trekt Saibari momenteel door met Marokko op het WK. Eerder deze week benutte hij de beslissende penalty tegen Nederland en in de groepsfase maakte de aanvallende middenvelder ook al drie doelpunten. Met zijn land speelt hij zaterdag de achtste finale tegen Canada.

"Ondanks mijn vertrek, gaan jullie mij zeker nog zien."