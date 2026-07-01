Actiedagen tegen criminaliteit in buitengebied Boekel

De gemeenten Boekel, Land van Cuijk en Maashorst hebben samen met het Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML) op 9 en 23 juni actiedagen gehouden in het buitengebied. Daarbij zijn 38 agrarische locaties bezocht om boeren en ondernemers bewust te maken van ondermijnende criminaliteit. Het doel was om signalen bespreekbaar te maken en de weerbaarheid te vergroten.

Gevonden voor jou

Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminele activiteiten. Leegstaande stallen en schuren, anonimiteit en weinig sociale controle maken het aantrekkelijk voor criminelen. Ook staan sommige ondernemers onder financiële druk, wat het risico op ondermijning vergroot.

Tijdens de actiedagen gingen medewerkers van politie, gemeenten, Platform Veilig Ondernemen (PVO) en Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in gesprek met bewoners en ondernemers. Ze deelden informatiemateriaal met praktische tips en contactgegevens. Het doel is om verdachte situaties sneller te herkennen en te melden.

Waardevolle gesprekken

De gesprekken werden positief ontvangen door de agrarische ondernemers. Zij waardeerden de gezamenlijke aanpak van de betrokken instanties en het luisteren naar hun ervaringen. De gemeenten willen dergelijke actiedagen in de toekomst blijven organiseren om de veiligheid in het buitengebied te vergroten.

Het Interventieteam Maas en Leijgraaf voert regelmatig preventieve controles uit. Ook worden locaties bezocht waar vermoedens zijn van criminele activiteiten. De samenwerking tussen politie, gemeenten en andere instanties is essentieel om ondermijning tegen te gaan.

De gemeenten benadrukken dat vroegtijdig signaleren en melden van verdachte situaties belangrijk is. Dit helpt om criminele activiteiten in het buitengebied te voorkomen.