Rob van de Laar stopt als curator van het Nationaal Carnavalsmuseum

Oprichter van het Nationaal Carnavalsmuseum Rob van de Laar doet een stapje terug als curator. Hij gaat verder als conservator van het museum in Den Bosch dat beter bekend staat als Oeteldonks Gemintemuzejum.

Van de Laar was 26 jaar geleden de oprichter van het museum en is in die jaren ook het gezicht geweest van het museum. Na zijn laatste expositie op 18 juli stopt hij om zich meer te richten op onderzoek naar carnaval en publicaties daarvan. “Het is tijd dat anderen mijn taken overnemen. Ik ben trots op wat er staat en heb alle vertrouwen in de toekomst van het museum”, aldus Van de Laar tegen DTV Nieuws .



Van de Laar stopt als curator, maar blijft verbonden als conservator. ‘In deze rol zal hij zijn kennis en passie voor het carnaval blijven inzetten voor het behoud- en de inhoudelijke ontwikkeling van de omvangrijke collectie’, zo schrijft het museum.



De functie curator/vormgever wordt overgenomen door Toine van de Ven. Op de achtergrond blijft Van de Laar dus betrokken. ‘Zijn verbondenheid met het museum blijft onverminderd groot – uit het oog is in dit geval zeker niet uit het hart’.