Stikstofruimte ingetrokken en stroomverbruik piekt: dit gebeurde vandaag

Van het intrekken van ongebruikte stikstofruimte tot een stijging van het stroomgebruik door de hittegolf. Er gebeurde deze woensdag weer veel in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Vanaf woensdag begint de provincie Noord-Brabant met het intrekken van ongebruikte stikstofruimte in vergunningen. Het gaat om 500 tot 700 veehouders die drie jaar of langer niet actief zijn of geen gebruik hebben gemaakt van toestemming om een nieuwe stal te bouwen. Brabant is de eerste provincie die deze maatregel doorvoert om te voorkomen dat 'slapende' stikstofruimte tot leven komt en kwetsbare natuur verder overbelast. Check het hier.

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De hittegolf zorgde voor een flinke stijging in het stroomverbruik. Energieleverancier Essent uit Den Bosch meldde woensdag dat huishoudens tijdens de avondpiek 50 procent meer stroom verbruikten dan op koelere dagen. Dit komt vooral door het gebruik van airconditioners, ventilatoren en harder werkende koelkasten. Essent adviseert huishoudens met zonnepanelen om overdag te koelen, wanneer ze hun eigen gratis opgewekte zonnestroom kunnen gebruiken. Lees hier het hele verhaal.

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Oud-wethouder Maarten Pieters (70) is nog geen twee weken na zijn afscheid bij de gemeente Waalre overleden. Pieters nam op 16 juni afscheid na een carrière waarin hij wethouder was in Waalre, Dongen en Oisterwijk, en daarvoor raadslid in Den Bosch. Hij stond bekend om zijn open houding naar inwoners en zijn overtuiging dat besturen nooit alleen gebeurt. Burgemeester Marcel Oosterveer: "Het plotselinge overlijden van Maarten raakt ons diep." Hier lees je hun reacties.

Hoe leef je verder wanneer je dorp misschien verdwijnt, of misschien toch niet? Martin Brusse uit Moerdijk heeft de knoop doorgehakt en vertrekt in juli naar België, ondanks de onzekerheid over de toekomst van zijn dorp. Hij verkocht zijn huis, maar kreeg geen coulance van de gemeente. "Er is geen enkele coulance vanuit de gemeente", zegt hij. Andere dorpsgenoten blijven vastberaden, bang dat ze nergens anders een vergelijkbare woning vinden. De beslissing over het wel of niet opheffen van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Lees zijn verhaal hier.