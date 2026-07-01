Cabaretier Steven Brunswijk zet huis te koop en emigreert naar Spanje

Cabaretier Steven Brunswijk (42) gaat emigreren naar Spanje. Dit heeft de Tilburger woensdag bekendgemaakt. Het gezin is toe aan een nieuw avontuur en heeft zijn huis te koop gezet. "Nederland is een fantastisch land, maar we willen een nieuw avontuur", zegt Brunswijk.

Vrijwel direct begint Steven over het feit dat zijn bedrijf Sanisale vorig jaar failliet ging. "Gisteren is de rechtszaak daarover afgrond. We zijn tot een overeenkomst gekomen, maar omdat we een geheimhouding hebben ondertekend kunnen we daar verder niks over zeggen", legt hij uit. Hij maakt wel duidelijk dat de rechtszaak en het faillissement absoluut niet de reden is dat het stel zijn huis in Tilburg nu te koop heeft gezet.

"Veel mensen zullen al wel wat in de wandelgangen hebben gehoord, maar vandaag doen we er voor het eerst uitspraak over", zegt zijn vrouw Ayla Brunswijk in de video die het stel op Instagram heeft geplaatst.

'We willen een nieuw avontuur'

Het gezin vertrekt naar het zonnige Spanje. "Niet omdat het daar zoveel beter is. Nederland is een fantastisch land, maar we willen een nieuw avontuur", zegt hij. "En ik heb heel veel last van een winterdip en wil meer zonlicht, ook in de winter", voegt zijn vrouw eraan toe.

Steven en Ayla weten nog niet hoe alles precies gaat lopen, maar geven aan dat ze het gewoon gaan doen. En de kinderen dan? Die gaan mee en zullen in Spanje naar school gaan. "Ze zijn al elke ochtend en avond aan het leren voor als zij straks les zullen krijgen."

Voor zijn werk als cabaretier zal Steven naar Nederland vliegen. "Hier draai ik dan gewoon mijn shows en zal ik ook andere werkzaamheden voor televisie blijven doen." Ayla geeft aan dat zij in Spanje hetzelfde werk zal gaan doen als in Nederland. "Ik ga massages geven en retraites organiseren."

Eerst huren

Het gezin heeft al een huurhuis gevonden in het Spaanse dorpje Finestrat. Dat dorp ligt in de buurt van Benidorm. In die regio wonen volgens het stel ongeveer twintigduizend Nederlanders. Nadat ze zijn gesetteld, gaan ze verder kijken naar het vervolg van hun Spaanse avontuur. Het huis van het gezin aan de Dongenseweg in Tilburg is te koop gezet.