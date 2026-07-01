Motorrijder botst met lesauto op kruising in Etten-Leur

Een motorrijder en een lesauto zijn woensdagavond tegen elkaar gebotst in Etten-Leur. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Moerdijkse Postbaan en de Liesbosweg.

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De motorrijder en een passagier die achterop de motor zat zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Of ze gewond zijn en hoe ernstig, is niet bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is ook nog niet duidelijk.

De rijinstructeur en de leerling-bestuurder van de lesauto kwamen met de schrik vrij. Ze raakten voor zover bekend niet gewond. De kruising was door het ongeluk gedeeltelijk dicht. Boa's regelden het verkeerd.