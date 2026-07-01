Twee gewonden bij ongeluk in Tilburg

Twee mensen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Tilburg. De automobilisten kwamen met elkaar in botsing op de kruising van de Bredaseweg en Bleukweg.

Een van de auto's kwam tot stilstand in de heg naast de weg. Beide auto's zijn flink beschadigd en moeten worden weggesleept.

Voor het ongeluk werden drie ambulances opgeroepen. Een van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

De weg richting Hulten is afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Onduidelijk is hoelang dit precies gaat duren.