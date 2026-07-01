Frank Spierings treedt terug als wethouder in Waalwijk

Frank Spierings heeft besloten per direct te stoppen als wethouder in Waalwijk. Aanleiding is de publieke discussie over zijn betrouwbaarheid, die volgens hem schade dreigt toe te brengen aan de VVD en de coalitie.

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De afgelopen maanden verschenen meerdere berichten in de media waarin vragen werden gesteld over de integriteit van Spierings. De discussie begon na een bezoek van de wethouder aan een MKB-evenement in Amsterdam in 2025. Tijdens dit evenement sprak hij met relaties over de Waalwijkse insteekhaven. Het terrein waar dit plaatsvond was van het bedrijf CTP.

Spierings erkent dat hij destijds ten onrechte ontkende aanwezig te zijn geweest. Hij geeft aan dat hij in een moeilijke positie zat, waarin bestuurders vaak onder een vergrootglas liggen. Zijn doel was naar eigen zeggen om zakelijke gesprekken te voeren over de economische toekomst van Waalwijk.

Besluit na publieke druk

De wethouder noemt zijn ontkenning "niet goed, niet nodig en onhandig". Hij benadrukt dat er tijdens het evenement niets verkeerds is gebeurd, maar erkent dat hij niet transparant genoeg was. Spierings heeft naar eigen zeggen altijd gehandeld met de beste intenties voor de gemeente, maar de aanhoudende discussie over zijn betrouwbaarheid heeft hem doen besluiten terug te treden.

Zijn vertrek moet voorkomen dat de VVD en de coalitie in Waalwijk verder worden beschadigd. Spierings zegt dat hij de hand in eigen boezem steekt en de eer aan zichzelf houdt. Hij hoopt dat zijn beslissing in het belang zal zijn van de inwoners en de economische ontwikkeling van Waalwijk.

Reactie van het college

Het college van Waalwijk noemt het vertrek van Spierings "uitermate jammer". Ze geven aan zijn keuze te respecteren en bedanken hem voor zijn inzet voor de gemeente. Vooral zijn werk voor de economische ontwikkeling van Waalwijk wordt gewaardeerd.