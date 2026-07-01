NAC wint eerste oefenwedstrijd met 0-9 in Etten-Leur

NAC heeft woensdagavond met overtuigende cijfers gewonnen van Etten-Leur United. De Bredase ploeg sloot de eerste oefenwedstrijd van het seizoen af met een 0-9 overwinning.

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In Etten-Leur begon NAC het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen amateurclub Etten-Leur United. Ondanks het ontbreken van enkele selectiespelers door blessures wist de ploeg van trainer Carl Hoefkens de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken.

Cherrion Valerius opende de score met een volley na een voorzet van Lewis Holtby. Binnen tien minuten volgden doelpunten van Mohamed Nassoh en Max Balard, waarmee de stand al snel 0-3 werd. Holtby voegde hier een vierde treffer aan toe, waarna invaller Pepijn Reulen met een intikkertje de 0-5 maakte.

Doelpuntenregen in de eerste helft

Jayden Candelaria zette zijn naam ook op het scorebord, gevolgd door tweede doelpunten van Nassoh en Holtby. NAC ging met een comfortabele 0-8 voorsprong de rust in. Na de pauze bracht Hoefkens een volledig nieuw team in het veld, met vooral jonge spelers.

Het duurde even voordat er weer gescoord werd. Anass Aachir maakte een half uur voor tijd de negende en laatste treffer van de avond. Pogingen om de score naar dubbele cijfers te tillen mislukten, waardoor het bij 0-9 bleef.

Voorbereiding op het nieuwe seizoen

De wedstrijd tegen Etten-Leur United is de eerste in een reeks oefenduels voor NAC. Het team speelt deze zomer meerdere wedstrijden om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De afwezigheid van spelers zoals Leo Greiml, Kamal Sowah en Thomas Goos, die aan hun herstel werken, bood jonge talenten de kans om zich te laten zien.

De opstelling van NAC in de eerste helft bestond uit Bielica, Valerius, Oldrup Jensen, Hillen, Candelaria, Balard, Holtby, Nassoh, Ghalidi, Gladon en Soumano. In de tweede helft kwamen onder andere Kortsmit, Honkoop, Van Ooijen en Aachir in actie.