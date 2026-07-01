Mies van Loon nieuwe jeugdburgemeester van Oirschot

Mies van Loon uit Oirschot is benoemd tot nieuwe jeugdburgemeester. De tienjarige neemt in september de ambtsketen over van Floor van Ruremonde, maakte burgemeester Judith Keijzers-Verschelling woensdagavond bekend.

Gevonden voor jou

De jonge Mies zit op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk en heeft een passie voor knutselen, tekenen en verhalen schrijven. Ze kijkt vooral uit naar haar rol bij de intocht van Sinterklaas, maar heeft ook een duidelijke missie. Ze wil dat volwassenen beter luisteren naar kinderen en pleit voor meer inclusieve schoolpleinen, waar kinderen met en zonder rolstoel samen kunnen spelen.

Het jeugdburgemeesterschap is haar niet helemaal vreemd. Haar oudere zus Lien vervulde deze rol eerder, wat Mies inspireerde om hetzelfde te doen. “Toen ik zag hoe leuk zij het vond, dacht ik: dat wil ik ook,” geeft ze aan.

Tien sollicitanten

In mei bezocht burgemeester Keijzers-Verschelling alle basisscholen in Oirschot om kinderen enthousiast te maken voor de functie van jeugdburgemeester. Met een flyer en een promotiepraatje riep ze hen op om een sollicitatievlog in te sturen. Tien kinderen reageerden hierop en kwamen op woensdag 24 juni op gesprek in de kamer van de burgemeester.

Na een zorgvuldige selectie werd Mies gekozen als jeugdburgemeester voor het schooljaar 2026-2027. Haar benoeming werd woensdagavond 1 juli officieel bekendgemaakt.