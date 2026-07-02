Bouten en Deen leiden TU/e-onderzoek naar gezondheid en energie

Carlijn Bouten en Niels Deen zijn benoemd tot wetenschappelijk directeuren van onderzoeksinstituten HEALTH en EIRES aan de TU Eindhoven. Zij traden op 1 juli in functie.

Gevonden voor jou

Carlijn Bouten en Niels Deen gaan leiding geven aan twee belangrijke onderzoeksinstituten van de Technische Universiteit Eindhoven. Het nieuwe HEALTH-instituut richt zich op gezondheidstechnologie en wordt officieel geopend in januari 2027. EIRES, opgericht in 2020, richt zich op de ontwikkeling van duurzame energiesystemen.

Bouten, hoogleraar aan de faculteit Biomedical Engineering, is gespecialiseerd in regeneratieve geneeskunde en weefselkweek. Ze heeft meerdere prestigieuze onderzoeksbeurzen ontvangen en was bestuurslid van ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek. De nieuwe directeur wil met HEALTH bijdragen aan preventie en genezing van chronische ziektes en het zorgsysteem transformeren.

Nieuwe fase voor EIRES

Niels Deen, hoogleraar aan de faculteit Mechanical Engineering, volgt Richard van de Sanden op als wetenschappelijk directeur van EIRES. Hij heeft onderzoek gedaan naar reactortechnologie en meerfasestromingen, die relevant zijn voor waterstofproductie en groen staal. Deen is sinds 2016 verbonden aan de TU/e en legt zijn functie als vice-decaan neer voor deze nieuwe rol.

Onder leiding van Deen wil EIRES zijn positie in Europa versterken en een grotere bijdrage leveren aan de energietransitie. Hij benadrukt het belang van samenwerking en interdisciplinair onderzoek binnen het instituut.

Beiden kijken uit naar hun nieuwe rol en zien hun benoeming als een kans om maatschappelijke impact te maken. Met hun ervaring en expertise willen zij de instituten verder ontwikkelen en belangrijke doorbraken realiseren.