Klaverhoekseweg in Best afgesloten door werkzaamheden

Van 13 tot en met 15 juli wordt er gewerkt aan kabels en leidingen op de Klaverhoekseweg in Best. Het gaat om werkzaamheden ter hoogte van nummer 30. De weg is tijdelijk afgesloten en verkeer wordt omgeleid. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar via omliggende straten.

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De werkzaamheden aan de Klaverhoekseweg worden uitgevoerd door Hurkmans en Zn B.V. Het bedrijf werkt in opdracht van Enexis en Brabant Water. Het aanleggen en aansluiten van kabels en leidingen kan gevolgen hebben voor de omgeving.

Soms is het nodig om bestrating of groen tijdelijk te verwijderen. Dit wordt na afloop van de werkzaamheden weer hersteld. De exacte planning kan veranderen door onvoorziene omstandigheden.

Omleiding via omliggende wegen

Tijdens de werkzaamheden is de Klaverhoekseweg bij nummer 30 afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via onder andere de Hurkseweg en de Oude Baan. Bewoners, bedrijven en weggebruikers kunnen hinder ondervinden, maar woningen en bedrijven blijven bereikbaar via omliggende straten.

De werkzaamheden staan gepland van maandag 13 juli tot en met woensdag 15 juli. Het is mogelijk dat de planning wordt aangepast als onverwachte situaties optreden.

Praktische informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Enexis en Brabant Water. Bij vragen over de werkzaamheden kunnen betrokkenen contact opnemen met Enexis of Brabant Water. Bij storingen is het mogelijk om informatie te vinden op de website van Brabant Water.