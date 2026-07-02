Gewapende overval op hotel in Helmond, man met wit masker gezocht

In de nacht van woensdag op donderdag is een gewapende overval gepleegd op het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg in Helmond. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij plots door een gewapende man bedreigd werd. Dat meldt de politie op X.

Bij de overval raakte niemand gewond. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

De dader is ervandoor gegaan en de politie is naar hem op zoek. Hij is ongeveer 1,70 meter lang en draagt een wit masker, grijszwarte pet, zwarte jas en een zwarte broek met een grijze streep aan de zijkant.