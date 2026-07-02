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Groot alarm na rook en brandlucht in Museum De Roos

Vandaag om 05:56 • Aangepast vandaag om 06:19

De brandweer is woensdagavond rond elf uur uitgerukt na een melding van een binnenbrand in Museum De Roos in Geertruidenberg. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit naar het museum op De Markt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Al snel na de eerste melding werd opgeschaald naar middelbrand, waarna ook de brandweer uit Oosterhout te hulp schoot.

In het gebouw hing een duidelijke brandlucht en er was rook. Maar de brandweer heeft ondanks uitgebreid onderzoek geen oorzaak kunnen achterhalen. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Brandweer rukt uit na brandlucht en rook in Museum De Roos in Geertruidenberg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Brandweer rukt uit na brandlucht en rook in Museum De Roos in Geertruidenberg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Brandweer rukt uit na brandlucht en rook in Museum De Roos in Geertruidenberg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Brandweer rukt uit na brandlucht en rook in Museum De Roos in Geertruidenberg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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