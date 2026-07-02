Groot brandalarm en rook bij Museum De Roos in Geertruidenberg door storing

De brandweer is woensdagavond rond elf uur uitgerukt na een melding van een binnenbrand in Museum De Roos in Geertruidenberg. Met meerdere eenheden ging de brandweer naar het museum op de Markt. Volgens de brandweer was er uiteindelijk geen sprake van brand.

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Al snel na de eerste melding werd opgeschaald naar middelbrand, waarna ook de brandweer uit Oosterhout te hulp schoot. In het gebouw hing een duidelijke brandlucht en er was rook te zien.

Oorzaak was storing

De oorzaak bleek een technische storing in de mechanische ventilatie van het pand. "Er was geen sprake van brand. Vervolgens verspreidde die rook zich door het pand. De inzet van de brandweer was dat het pand rookvrij werd, er zijn metingen verricht of dat het geval was", meldt de Veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden gevallen.

Brandweer rukt uit na brandlucht en rook in Museum De Roos in Geertruidenberg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).