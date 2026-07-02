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Verdachte wil vluchten voor politie in Eindhoven: opgepakt na achtervolging

Vandaag om 06:43 • Aangepast vandaag om 09:57

Een verdachte van heling is woensdagavond in Eindhoven op de vlucht geslagen nadat de politie hem wilde aanhouden. De actie eindigde uiteindelijk met zijn aanhouding, een straat verderop.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie viel een woning binnen aan de Bennekelstraat in het kader van een onderzoek naar heling. Agenten doorzochten het huis en namen meerdere scooters en onderdelen in beslag. Ook frames en motorblokken vonden ze in het huis. 

Verdachte probeert te ontkomen
De politie ging op zoek naar de vermeende eigenaar van de spullen. Op het moment dat agenten hem vonden, ging hij er vandoor.

Agenten gingen hem te voet achterna en wisten hem een straat verderop tegen de grond te werken en in de boeien te slaan. De politieactie trok veel bekijks in de buurt. 

Bij een eerdere politieactie in de straat moesten agenten geweld gebruiken om mensen op afstand te houden. De politie had daarom extra eenheden opgeroepen met honden, maar de inzet bleek niet nodig. 

De politie viel een huis binnen in Eindhoven in een onderzoek naar heling (foto: SQ Vision).
De politie viel een huis binnen in Eindhoven in een onderzoek naar heling (foto: SQ Vision).

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