College Zundert stelt omgevingsplan Rijsbergen vast

Het college van B&W van Zundert heeft de omgevingsplanwijziging voor Slikstraatje 3 in Rijsbergen vastgesteld. Ook is besloten om tijdelijk extra budget vrij te maken voor Veilig Thuis West Brabant. Deze besluiten zijn genomen tijdens de vergadering op dinsdag 30 juni.

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Het besluit over het Slikstraatje 3 betreft een wijziging van het omgevingsplan voor een agrarisch loon- en grondwerkbedrijf in Rijsbergen. Het bouwvlak en de bebouwingsmogelijkheden worden vergroot. Het aangepaste plan heeft ter inzage gelegen en is nu officieel goedgekeurd door het college van B&W.

Naast het vaststellen van het omgevingsplan heeft het college ook kennisgenomen van de situatie rondom Veilig Thuis West Brabant. Deze organisatie is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling namens veertien gemeenten in de regio. De druk op Veilig Thuis is de afgelopen tijd flink toegenomen.

Extra budget voor Veilig Thuis

Door het stijgende aantal meldingen en de complexiteit van de zaken heeft Veilig Thuis meer capaciteit en deskundigheid nodig. Het college van Zundert heeft daarom besloten om tijdelijk extra financiële middelen beschikbaar te stellen. De organisatie voert haar taken uit in lijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning.

De officiële besluitenlijst van de vergadering op 30 juni zal volgende week beschikbaar zijn op de website van de gemeente Zundert.