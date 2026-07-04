Barend maakte zijn hbo af, maar koos voor schoonmaken: 'Weet je dit zeker?'

Een paar jaar geleden gooide de 24-jarige Barend Seijkens uit Helmond het roer volledig om: in plaats van een baan achter het toetsenbord werd hij schoonmaker van opritten. Zijn filmpjes op gore parkeerplaatsen gaan sindsdien viraal op sociale media. En dat terwijl zijn omgeving het eerst niet zag zitten. "Ze zeiden: ga je nu echt dit ongeschoold werk doen?"

Het gebrom van een hogedrukspuit galmt luid over een bedrijventerrein aan de Donge in Best: BRRRR... Op een oprit staat Barend, geluidsdichte koptelefoon op, kaplaarzen aan, zijn handen ferm op de trekker van de machine. De eerste modderstriemen tekenen de broekspijpen van de schoonmaker al. "Het is best iets specifieks ja", lacht hij over zijn opvallende carrièreswitch. "Ik heb heel vaak dat ik op een oprit of op een terras sta en dat ik denk: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen", geeft de 24-jarige schoonmaker eerlijk toe. "Ik wilde altijd al iets voor mezelf beginnen", gaat hij verder. De jonge poetsgoeroe heeft een stomend kopje koffie in een papieren bekertje in zijn hand geklemd. Een kleine koffiepauze. "Ik werkte als bijbaan als bezorger, daar viel me een ding eigenlijk op: ik zag veel vieze opritten. Ik dacht: daar ga ik iets aan doen." Vieze opritten

BRRRR... De eerste linie dikke modder trekt zich al terug onder de straal van de hogedrukspuit. Beetje bij beetje kabbelt de modder terug naar de straat, het riool in. De harde straal komt uit een enorme aanhanger die volledig is omgebouwd voor zijn schoonmaakwerk. Barend staat er niet alleen voor. Verslaggever Thijs liep een dag met hem mee en stak de handen uit de mouwen.



Barend staat er niet alleen voor. Verslaggever Thijs liep een dag met hem mee en stak de handen uit de mouwen. Kijk hier aflevering vier van de serie Thijs Draait Mee.

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Hij deed voorheen een hbo-studie, kreeg tijdens een stage een mooie baan aangeboden en de spreekwoordelijke gouden bergen leken al in zicht. 'Ongeschoold werk'

"Maar gaandeweg kwam ik hiermee in aanraking", zegt de schoonmaker. Niet iedereen in zijn omgeving snapte direct waarom Barend zijn toetsenbord vaarwel zei en de borstels en tuinslang oppakte. "Ze zeiden: weet je zeker dat je dit wil doen? Je kan ook zoveel andere kanten op, ga je nu echt dit ongeschoold werk doen?"

Toch werd al snel duidelijk: voor de Helmonder was het schoonmaakvak liefde op het eerste gezicht. Of ja, modderplek. "Het is taakgericht, ik ben buiten. Het is echt heel erg leuk", zegt hij enthousiast. De modder op de oprit heeft al bijna een volledige terugtocht gemaakt tot aan de straat. "Oh, en het is met water. Ik wilde vroeger ook brandweerman worden", grijnst hij. Schoonmaakmozes

BRRRR... Barend heeft zwaarder geschut van stal gehaald: een ronddraaiende borstel met een hogedrukstraal. Als ware schoonmaakmozes splijt hij de parkeerplaats in tweeën: de ene kant is bruin, de andere kant is weer lichtgrijs.

Het verschil tussen waar Barend niet is geweest en waar wel is groot (foto: Omroep Brabant).