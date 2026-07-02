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Beuk aan Velderseweg in Liempde wordt gerooid
Vandaag om 10:05
Een stervende beuk aan de Velderseweg in Liempde krijgt binnenkort een nieuwe bestemming. De gemeente heeft op 26 juni een aanvraag ontvangen om de boom te rooien en te vervangen door een nieuwe.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het kappen van één stervende beuk nabij nummer 11 aan de Velderseweg in Liempde. Het herplanten van een nieuwe boom maakt deel uit van de plannen.
Het rooien van bomen moet zorgvuldig worden gedaan en daarom is een vergunning vereist. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voorlopig kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend; dit is pas mogelijk als de vergunning wordt verleend.
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