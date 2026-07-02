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Vergunning aangevraagd voor Garagesale Muziekwijk in Helmond

Vandaag om 10:05

Op 6 september 2026 staat in de Basstraat te Helmond de Garagesale Muziekwijk gepland. Hiervoor is op 24 juni een vergunningaanvraag ingediend.

Gevonden voor jou

De Garagesale Muziekwijk, een evenement dat op zaterdag 6 september plaatsvindt, is aangevraagd bij de gemeente Helmond. Het evenement zal worden gehouden in de Basstraat.

Het gaat hier om een kennisgeving van de aanvraag. Pas nadat de burgemeester een besluit heeft genomen, kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Verleende vergunningen worden later gepubliceerd.

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