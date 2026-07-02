Vergunning aangevraagd voor evenement H.E.K.S in Helmond

Voor het evenement H.E.K.S is een vergunning aangevraagd. Het vindt plaats van 30 oktober tot en met 1 november 2026 aan de Wethouder van Wellaan 164 in Helmond.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het evenement H.E.K.S is op 29 juni 2026 ontvangen. Het evenement staat gepland voor drie dagen, van 30 oktober tot en met 1 november, en zal plaatsvinden aan de Wethouder van Wellaan 164 in Helmond.

Het gaat om een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de burgemeester een besluit heeft genomen over de aanvraag. Ook verleende vergunningen worden later gepubliceerd.