Boxtel past omgevingsplan aan voor toekomstig gebruik

De gemeente Boxtel heeft wijzigingen doorgevoerd in het omgevingsplan. Dit vormt een belangrijke stap in de overgang naar een nieuw juridisch en technisch plan dat aan de Omgevingswet voldoet.

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Het aangepaste omgevingsplan van Boxtel legt een nieuwe structuur vast die bestaat uit hoofdstukken, begripsbepalingen en gebiedsaanwijzingen. Dit moet zorgen voor meer overzicht en eenvoud in de regelgeving. De wijzigingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is.

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer het uniformeren van begrippen en het vaststellen van voorrangsregels. Ook zijn bovenlokale en lokale gebiedsaanwijzingen toegevoegd, waaronder het Zinkassengebied De Kempen. Dit gebied heeft specifieke bodemregels vanwege vroegere verontreiniging.

De gemeente kiest voor een stapsgewijze aanpak en maakt gebruik van digitale tools en analyses om consistentie te waarborgen. Het volledige nieuwe omgevingsplan moet uiterlijk in 2031 gereed zijn.