Ingetrokken aanvraag voor winkelpand in Helmond

De aanvraag voor het verbouwen van een winkelpand aan de Geysendorfferstraat in Helmond is ingetrokken. Het ging om een transformatieproject voor de panden op nummer 5 en 7.

Gevonden voor jou

Het plan betrof een aanvraag omgevingsvergunning voor het transformeren van een bestaand winkelpand aan de Geysendorfferstraat. De aanvraag is inmiddels ingetrokken, waardoor de plannen voorlopig niet doorgaan.

Het project was gekoppeld aan zaaknummer 079453047627. De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt.