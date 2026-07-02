Intrekking aanvraag erfafscheiding Emmastraat Helmond

De aanvraag voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Emmastraat 5 in Helmond is ingetrokken. Dit was vastgelegd onder zaaknummer 079453063053.

Gevonden voor jou

Het ging om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding op het adres Emmastraat 5. De aanvraag is inmiddels ingetrokken, blijkt uit de officiële bekendmakingen.

Waarom de aanvraag is ingetrokken, is niet bekendgemaakt. De vermelding van de intrekking is terug te vinden via publicaties van de overheid.