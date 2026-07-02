Boerderij in Schijndel wordt herbouwd na grondexploitatieovereenkomst

De gemeente Meierijstad heeft een overeenkomst gesloten voor de herbouw van een boerderij aan de Boxtelseweg in Schijndel.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 29 juni 2026 een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer van een project aan de Boxtelseweg 17 in Schijndel. Het project betreft de herbouw van een voormalige boerderij en bijgebouwen op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Schijndel, sectie L, nummer 325.

Een anterieure overeenkomst wordt gebruikt om afspraken te maken over de kosten die de gemeente maakt en de eisen die aan het project worden gesteld. Deze afspraken worden gemaakt voordat een vergunning wordt verleend of het plan openbaar wordt gemaakt. Voor deze overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In een latere fase, zoals bij de vergunningverlening of de ter inzage legging van het plan, is het nog mogelijk om te reageren. Houd hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten.