Meierijstad zet stappen voor toekomstbestendig laadnetwerk

Meierijstad heeft nieuwe regels vastgesteld voor het plaatsen van laadpalen op openbaar terrein. Dit beleid, dat op 15 april 2026 ingaat, moet zorgen voor een robuust netwerk van openbare laadpunten en duurzame mobiliteit.

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De gemeente Meierijstad heeft ambitieuze plannen om tot 2030 maar liefst 791 locaties met laadpalen te realiseren. Deze laadpunten zijn bedoeld om elektrisch rijden toegankelijker te maken en de overgang naar duurzame mobiliteit te ondersteunen. De nieuwe beleidsregels bieden een duidelijke leidraad voor de keuze van locaties, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van bestaande laadpalen, voorspellingen over het bezit van elektrische auto's en strategische overwegingen.

De provincie Noord-Brabant sloot namens alle Brabantse gemeenten een concessieovereenkomst met een laadpaalexploitant, de Charge Point Operator (CPO). Deze partij voert analyses uit om plekken met hoge laaddruk te identificeren en nieuwe laadpalen te plaatsen waar ze het meest nodig zijn. Daarbij wordt gebruikgemaakt van gedetailleerde rasters van 250 bij 250 meter om de laaddruk nauwkeurig te meten.

Het beleid omvat tevens specifieke criteria voor de locatiekeuze, zoals toegankelijkheid, nabijheid van het elektriciteitsnet, en voldoende vrije ruimte rondom de laadpalen. Met deze aanpak wil Meierijstad de laadinfrastructuur efficiënter, duurzamer en gebruiksvriendelijker maken.