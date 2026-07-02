Voorrangsregeling wegversmalling Dommelseweg in Valkenswaard aangepast

De voorrangsregeling bij een wegversmalling op de Dommelseweg in Valkenswaard is aangepast. Verkeer vanuit de Barentszstraat krijgt voortaan voorrang, om brandweeruitrukken te versnellen.

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De gemeente Valkenswaard heeft besloten om de voorrangssituatie bij de wegversmalling op de Dommelseweg, tussen de Barentszstraat en de Nieuwe Waalreseweg, te wijzigen. Voorheen had verkeer vanuit de Nieuwe Waalreseweg voorrang, maar dat zorgde voor vertragingen voor vrijwilligers van de brandweer die via deze route naar de kazerne moesten rijden.

Op verzoek van de Veiligheidsregio is de situatie opnieuw beoordeeld. Het omdraaien van de voorrangsregeling, waardoor verkeer vanuit de Barentszstraat nu voorrang heeft, blijkt geen problemen op te leveren. Ook de politie Oost-Brabant heeft hierover advies gegeven. De wijziging moet ervoor zorgen dat brandweeruitrukken voortaan sneller verlopen, wat van groot belang is bij noodsituaties.