Parkeerschijfzone bij Torenstraat in Valkenswaard opgeheven

De gemeente Valkenswaard heeft de parkeerschijfzone bij Torenstraat 10-12 opgeheven. Deze zone was bedoeld voor bezoekers van een zorgwinkel, maar die is verhuisd.

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Het gaat om drie parkeerplaatsen waar voorheen maximaal één uur geparkeerd mocht worden. De zorgwinkel waarvoor de zone was ingericht, is inmiddels vertrokken. Op het Carillonplein, op ongeveer zestig meter afstand, zijn nog voldoende kortparkeerplaatsen beschikbaar.

De gemeente heeft advies gevraagd aan de politie voordat het besluit werd genomen. Volgens het verkeersbesluit zorgt de opheffing niet voor onduidelijke verkeerssituaties en worden betrokkenen niet onevenredig benadeeld. De blauwe markeringen en verkeersborden bij de parkeerplaatsen worden verwijderd.