Parkeerplaats voor deelauto aangewezen in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft besloten om één parkeerplaats aan de Hanenberg te reserveren voor een deelauto. Dit is een tijdelijke maatregel, in lijn met het streven naar duurzame mobiliteit.

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De parkeerplaats bevindt zich bij een bestaande laadpaal aan de Hanenberg, nabij de Europalaan. Deze locatie is gekozen vanwege de nabijheid van de bushalte Valkenierstraat, een mobiliteitsknooppunt waar deelmobiliteit een belangrijke rol speelt. Het gebruik van de laadlocatie is tijdelijk en mag maximaal twee jaar duren.

De gemeente wil met deze maatregel blijven experimenteren met deelmobiliteit, ondanks dat een eerdere pilot met twee deelauto’s niet succesvol was. Het plan sluit aan bij de ambities van Valkenswaard op het gebied van duurzaamheid. Na deze periode wordt de parkeerplaats weer beschikbaar gesteld voor het opladen van elektrische voertuigen.