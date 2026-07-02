Pluimveebedrijf in Best breidt uit met nieuwe vergunning

Pluimveebedrijf de Bresser aan de Kapelweg 27 in Best heeft een vergunning gekregen om zijn activiteiten uit te breiden en te wijzigen.

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De gemeente Best heeft toestemming verleend voor de uitbreiding en aanpassing van de bestaande werkzaamheden van het pluimveebedrijf. Het besluit is genomen na een uitgebreide procedure onder de Omgevingswet.

De aanvraag voor de vergunning werd op 7 november 2024 ingediend. Bij het besluit hoort een dossier met alle stukken, dat zes weken ter inzage ligt bij de gemeente Best. Inwoners kunnen deze documenten ook online bekijken via het officiële publicatieblad.