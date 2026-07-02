Meldingen milieubelastende activiteiten Gemert-Bakel

Bij SETeMa B.V. in Gemert zijn meldingen gedaan voor het starten van milieubelastende activiteiten.

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Het bedrijf SETeMa B.V. aan de Dommel 34 in Gemert heeft drie meldingen ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om activiteiten zoals het bewerken en lassen van metalen en het opslaan van gevaarlijke stoffen. De meldingen zijn gedaan op 24 februari, 17 april en 26 mei van dit jaar.

Deze meldingen vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat betekent dat het hier om kennisgevingen gaat. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De meldingen zijn gekoppeld aan verschillende zaaknummers, die bij correspondentie vermeld moeten worden.