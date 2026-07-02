Nieuwe regels bijzondere bijstand en minimaregelingen in Vught

Het college van Vught heeft nieuwe regels vastgesteld voor bijzondere bijstand en minimaregelingen. Deze beleidsregels, die per 1 januari 2024 ingaan, bieden financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. Ze vervangen de vorige regeling uit 2022.

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De nieuwe beleidsregels zijn bedoeld om inwoners van Vught met een laag inkomen te helpen bij het betalen van bijzondere kosten, zoals woonlasten, medische kosten en sociale activiteiten. Het college biedt ook een collectieve zorgverzekering voor minima aan, voor mensen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm.

Daarnaast is er de regeling Meedoen, die maximaal 187 euro per persoon per jaar vergoedt voor sport en culturele activiteiten. Studenten die recht hebben op studiefinanciering komen hiervoor niet in aanmerking. Voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine, kan onder strikte voorwaarden bijzondere bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt.

De nieuwe regels zijn vastgesteld op 23 juni 2026 en werken terug tot 1 januari 2024. De vorige regeling, die in 2022 werd gewijzigd, is ingetrokken.