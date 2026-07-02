Vught maakt eenmalige trouwlocaties mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders in Vught heeft een nieuwe regeling vastgesteld waarmee binnen de gemeente eenmalige trouwlocaties kunnen worden aangewezen.

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Vanaf nu kan een locatie in Vught tijdelijk als trouwlocatie worden aangewezen. Dit gebeurt op verzoek van het bruidspaar en onder strikte voorwaarden. De locatie moet bijvoorbeeld openbaar toegankelijk zijn, veilig zijn voor alle aanwezigen en sanitaire voorzieningen hebben. Ook mag het huwelijk in de buitenlucht plaatsvinden, maar er moet een overdekte uitwijkmogelijkheid zijn.

De aanvraag hiervoor moet minimaal acht weken voor de trouwdatum worden ingediend. Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor voorzieningen zoals geluid en verlichting. Het college behoudt het recht om bepaalde bepalingen aan te passen bij bijzondere omstandigheden. De regeling is op 24 juni 2026 van kracht geworden.