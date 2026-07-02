Nieuwe vaste trouwlocaties aangewezen in Vught

Het college van Vught heeft nieuwe trouwlocaties vastgesteld. Vanaf 24 juni 2026 zijn er twaalf locaties beschikbaar voor huwelijken en partnerschapsregistraties, waaronder het gemeentekantoor en Kasteel Maurick.

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Vanaf 24 juni zijn er in Vught twaalf locaties aangewezen waar huwelijken en partnerschapsregistraties kunnen worden voltrokken. Voor kosteloze en administratieve ceremonies is het gemeentekantoor aan de Secretaris van Rooijstraat beschikbaar. Overige huwelijken kunnen plaatsvinden op locaties zoals Kasteel Maurick, Landgoed Huize Bergen en de Lambertuskerk.

Het besluit omvat ook plekken voor omzettingen van partnerschapsregistraties naar huwelijken, waaronder Fort Isabella en Van der Valk Hotel. Eerdere besluiten over trouwlocaties zijn met deze vaststelling vervallen.

Het besluit is ondertekend door het college en trad in werking op 24 juni 2026.