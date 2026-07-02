Verbouwing van woonhuis aangevraagd in Waalre

Er is een vergunning aangevraagd om een woonhuis aan de Koningin Julianalaan in Waalre te verbouwen en uit te breiden. De aanvraag kwam binnen op 26 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan Koningin Julianalaan 38 in Waalre. De eigenaar wil de woning niet alleen verbouwen, maar ook uitbreiden. De gemeente Waalre behandelt de aanvraag onder zaaknummer 1129513.

Zodra de vergunning wordt goedgekeurd of afgewezen, maakt het college van burgemeester en wethouders dit bekend. Voor vragen over aangevraagde of verleende vergunningen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres [email protected].