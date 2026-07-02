Vergunningsaanvraag voor dakreparatie en restauratie in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan een pand op Loon 7. Het gaat om dakreparatie en het slopen en restaureren van een bijgebouw.

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Op 28 juni heeft de gemeente Waalre een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het verzoek betreft het repareren van het dak en het slopen en restaureren van een bijgebouw op het adres Loon 7, 5581VH in Waalre.

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over de vergunning en dit publiceren zodra het is verleend of geweigerd. Voor meer informatie over deze en andere vergunningen kunt u contact opnemen met de gemeente via [email protected].