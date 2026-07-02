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Vergunningsaanvraag voor ATB-tourtocht in Zeeland ontvangen
Vandaag om 10:16
Op Boekelsedijk 3 in Zeeland is een aanvraag gedaan voor een ATB-tourtocht.
De gemeente heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunningplichtige activiteit in Zeeland. Het gaat om een ATB-tourtocht van wielersportclub WSC Zeeland, gepland op 8 november 2026.
De startlocatie van het evenement is Boekelsedijk 3 in Zeeland. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 49404-2026. Dit is een kennisgeving van ontvangst; de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet officieel op worden gereageerd.
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