Vergunning aangevraagd voor DiBa Mtb Streetrace in Odiliapeel

Voor de DiBa Mtb Streetrace in Odiliapeel is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland op het plein aan de Oudedijk.

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De gemeente heeft op 29 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning. Het gaat om activiteiten rond de DiBa Mtb Streetrace Odiliapeel 2026, die plaats zullen vinden aan de Oudedijk, postcode 5409AA.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 53476-2026. Dit is een officiële kennisgeving, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reacties mogelijk zijn.