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Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Uden ingetrokken
Vandaag om 10:16
De aanvraag voor een dakkapel op Morel 101 in Uden is ingetrokken.
Op 12 juni 2026 werd een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning op adres Morel 101 in Uden. Deze vergunningaanvraag is nu ingetrokken.
De zaak stond geregistreerd onder nummer 49245-2026 en viel onder het omgevingsplan. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken.
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