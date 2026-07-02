Vergunning aangevraagd voor Avond4daagse in Uden

De gemeente Uden heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de Avond4daagse, die gepland staat van 8 tot en met 11 juni 2027.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft activiteiten rondom de start- en finishlocatie op de Parklaan in Uden. Het evenement is beschreven onder zaaknummer 49748-2026 en zal plaatsvinden over vier avonden.

Dit is een melding van de ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet ter inzage en er kan geen formele reactie worden gegeven.