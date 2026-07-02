Verbouwing en bijgebouw gepland aan Nassaulaan in Baarle-Nassau

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning en het plaatsen van een vrijstaand bijgebouw aan de Nassaulaan in Baarle-Nassau.

Gevonden voor jou

Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen van een bestaande woning en de bouw van een vrijstaande overkapping op het adres Nassaulaan 49.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. Zodra er een besluit is genomen, zal dit openbaar worden gemaakt. Voor verdere informatie over de aanvraag kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 088-3821000.