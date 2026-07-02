Pastoor van Ervenstraat in Ommel tijdelijk afgesloten voor buurtbarbecue

De Pastoor van Ervenstraat in Ommel wordt op 4 juli tijdelijk afgesloten voor een buurtbarbecue. Het gaat om het deel tussen huisnummer 31 en 36.

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De afsluiting is nodig om de verkeersveiligheid te garanderen tijdens het evenement. Tussen 14.30 uur en half één ’s nachts is het weggedeelte in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De tijdelijke verkeersmaatregel is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Asten.